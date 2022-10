Calciomercato Juventus, il Milan può “condannare” i bianconeri: ecco perchè

Il calciomercato della Juventus è sempre ricco di giorni, con tanti giocatori che vengono quotidianamente accostati ai bianconeri.

Si sta vivendo una fase della stagione molto delicata. La formazione bianconera nelle prossime partite si gioca una bella fetta di questa annata calcistica. In campionato la Juve è costretta ad inseguire le rivali per un posto tra le prime quattro, prima della sosta per i mondiali si cercherà di accorciare il gap con chi sta davanti. In Champions League invece è concreto il rischio di eliminazione.

Nel 2023 che poi arriverà la dirigenza cercherà di accontentare le richieste dell’allenatore e rinforzare sempre più l’organico bianconero. A gennaio potrebbe già esserci qualche occasione da cogliere al volo, anche se i movimenti maggiori arriveranno senz’altro in estate. Ma le mosse di altri top club italiani potrebbero inficiare con quelli juventini.

Calciomercato Juventus, la cessione di Luis Alberto “bloccherebbe” Milinkovic-Savic

Secondo quanto riporta calciomercato.it le mosse di mercato del Milan potrebbero indirettamente nuocere alla Juventus. I rossoneri infatti sono sulle tracce di Luis Alberto, stella biancoceleste che è però da tempo anche nel mirino del Siviglia. Calciatore di assoluto spessore, Sembra scontato che qualora la Lazio deciderà di rinunciare al calciatore spagnolo non potrà privarsi di altri top player della sua rosa. Con Milinkovic-Savic – uno dei calciatori della Lazio che da tempo viene accostato ai bianconeri – destinato dunque a rimanere ancora nella capitale. E la Juventus che, di fatto, dovrebbe guardare altrove per rinforzare la sua rosa.