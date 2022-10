Dalle valigie in mano al “paradiso”: firma clamorosa in casa Juventus

Dalle valigie in mano al possibile rinnovo: si aprono gli scenari per una possibile firma clamorosa in casa Juventus. C’è l’apertura

Le valigie erano in mano ed erano già state chiuse, direzione Inghilterra, direzione Premier League, con il Manchester United nel futuro di Adrien Rabiot. Poi è tornato a Torino per quelle richieste clamorose che sua madre, che ne cura gli interessi, ha piazzato nel momento in cui si stava per chiudere con i Red Devils che ovviamente si sono tirati fuori e hanno deciso di prendere un’altra decisione. Da quel momento le cose sono cambiate, soprattutto perché Massimiliano Allegri ha sempre visto Rabiot con una risorsa piuttosto che un peso, nonostante quelle sue prestazioni di certo non così importanti e da sottolineare. E nonostante quella discontinuità di rendimento.

Bene, da quando è tornato, comunque, il livello il francese lo ha alzato e si è preso una maglia da titolare che difficilmente gli vertà sfilata. Tant’è che secondo TuttoSport in edicola questa mattina, il rinnovo potrebbe essere preso seriamente in considerazione.

Dalle valigie in mano al rinnovo, la situazione Rabiot

Sì, un’ipotesi che si sta facendo seriamente largo soprattutto per quelle che sarebbero le aperture della mamma del giocatore, Veronique: lei, di prolungamento, non ne voleva sentire parlare perché la Juve i 7 milioni di euro all’anno che al momento garantisce al giocatore non li metterà sul piatto. Insomma, sarebbe un accordo sicuramente al ribasso ma che potrebbe comunque essere accettato dal ragazzo. Tutto, comunque, lo si capirà dopo del Mondiale in programma tra un mese in Qatar. Al rientro Rabiot metterà sul piatto tutte le offerte arrivate e che potrebbero arrivare. Da lì la decisione definitiva.