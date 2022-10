Colpo di scena Tuchel, trasferimento già deciso: indizio bomba sul suo futuro

Colpo di scena Tuchel: il trasferimento potrebbe arrivare subito. L’indizio bomba su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico tedesco

Da quando è stato esonerato dal Chelsea, Thomas Tuchel è stato accostato a diversi top club in giro per l’Europa. Dal Real Madrid al Bayern Monaco, per non citare la Juventus. Piste affascinanti, certo, ma che fino a questo momento non hanno ancora preso quota.

In casa bianconera, ad esempio, si sta preferendo dare fiducia a Max Allegri. Il tecnico livornese, confermato nuovamente anche dopo la debacle in Israele contro il Maccabi, ha consolidato la proprio posizione in virtù del successo ottenuto sul campo del Torino. Tuttavia, laddove Vlahovic e compagni non dovessero riuscire ad invertire il trend, è chiaro che l’ipotesi legato ad un eventuale ribaltone non sarebbe da escludere a priori. Il profilo di Tuchel, però, al momento non è considerato prioritario dentro la Vecchia Signora, che guarda con interesse a quello che potrebbe essere il futuro principalmente di Antonio Conte, che va in scadenza con il Tottenham alla fine della stagione, e poi a Zinedine Zidane, anche se il francese aspetta la chiamata della propria nazionale. Certo, Tuchel in ogni caso interessa, eccome, ma secondo il giornalista Falk della Bild, gli indizi sul futuro dell’ex Chelsea portano verso un’altra direzione.

Colpo di scena Tuchel, il futuro sembra deciso

Come tutti sappiamo da un poco di tempo in Inghilterra per via dell’uscita dall’Unione Europea, serve un permesso di lavoro per poter rimanere. A Tuchel, questo permesso dovrebbe scadere nel prossimo dicembre dicono dalla Germania e qualora questo non venisse rinnovato, il tecnico starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di trasferirsi a Monaco di Baviera, in attesa anche di una possibile chiamata del Bayern che in questo periodo, almeno in campionato, è attardato e che sta facendo delle valutazioni su Nagelsmann. Insomma, un destino quello di Tuchel che potrebbe essere davvero scritto.