Firmino alla Juventus, il nuovo ribaltone spariglia le carte

Il calciomercato della Juventus continua ad essere ricco di rumors che arrivano praticamente da ogni angolo del mondo.

C’è da affrontare al meglio questa parte di stagione che potrebbe essere fondamentale per definire il cammino della squadra di Massimiliano Allegri. Che in serie A è chiamata ad inseguire le rivali per un posto tra le prime quattro della graduatoria. Mentre martedì prossimo si giocherà il tutto per tutto contro il Benfica in Champions League, anche se la qualificazione al prossimo turno sembra essersi male direttamente complicata.

Sicuramente durante la lunga sosta che ci sarà per i mondiali che si giocheranno in Qatar la dirigenza bianconera avrà l’opportunità poi di valutare eventuali mosse da effettuare nel corso del mese di gennaio. E magari pensare anche a qualche colpo da mettere a segno nella prossima estate. Anche se la corsa verso alcuni obiettivi, come ad esempio Firmino, pare essere davvero complicata.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid su Firmino

Come ha spiegato Fichajes il futuro dell’attaccante brasiliano è tutto da scoprire. Il suo contratto con il Liverpool si sta avvicinando alla scadenza e molto dipenderà dalla volontà di Jurgen Klopp, tecnico dei Reds. Se l’allenatore riterrà il calciatore elemento fondamentale del suo progetto allora il club inglese potrebbe offrirgli un rinnovo. Le offerte alla punta di certo però non mancherebbero in caso di mancato nuovo accordo. L’Atletico Madrid in particolare pare essere molto interessato alle sue prestazioni ed è pronto a sferrare un attacco per potenziare il suo reparto offensivo. Ad ogni modo sullo sfondo rimane sempre anche la Juventus, alla quale il bomber verdeoro è stato accostato nel corso dell’ultimo estate. Ma la concorrenza potrebbe essere davvero difficile da battere.