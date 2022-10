Juventus-Empoli, decisione ufficiale su Chiesa: i convocati di Allegri

Juventus-Empoli, la sfida di campionato ha già un verdetto. Ci sarà o no Chiesa tra i titolari? Allegri ha svelato la formazione.

Juventus-Empoli, stasera la sfida cruciale per i bianconeri. L’obiettivo i tre punti. Riuscirà la squadra di Allegri ad ottenerli? Sicuramente dopo il derby c’è più speranza e il filone potrebbe essere, nuovamente, positivo se i bianconeri approcciano la gara allo stesso modo della sfida contro il Torino ma il vero interrogativo che attanaglia i tifosi è il ritorno di Federico Chiesa.

L’esterno italiano è il valore aggiunto di questa rosa e il suo ritorno rappresenterebbe un grandissimo upgrade a livello tecnico sia in campionato ma soprattutto in Champions League. Ma, purtroppo, non figura ancora tra i convocati della sfida casalinga.

Juventus-Empoli, Chiesa non è tra i convocati

Il ritorno di Federico Chiesa è sempre più vicino ma, come si può evincere dall’annuncio ufficiale del club bianconero, l’esterno non è ancora presente nei titolari della gara. Le sue condizioni fisiche devono ancora essere monitorate e per la sfida casalinga Allegri ancora non se la sente di chiamarlo in causa, per non rischiare, appunto, di qualche ricaduta.

Certamente i tifosi si aspettano di rivederlo, magari, già martedì nella trasferta portoghese dove la Juventus dovrà cercare l’unico obiettivo possibile: la vittoria perché in caso negativo sarebbero ufficialmente fuori dalla possibile corso alla qualificazione agli ottavi di finale.