Tutto pronto per la sfida che questa sera vedrà la Juventus scendere in campo contro l’Empoli. Fischio d’inizio fissato per le 20.45.

Non ci sono alternative alla vittoria per la formazione di Massimiliano Allegri, che deve assolutamente centrare i tre punti per avvicinarsi alle posizioni che contano in graduatoria. Sarà fondamentale rimanere nel gruppone delle squadre che nel 2023, subito dopo la sosta per i mondiali, si giocheranno un posto tra le prime quattro della graduatoria.

Non sarà però assolutamente semplice battere la squadra toscana, che è reduce da una vittoria di misura nello scontro diretto con il Monza e in fondo sta rispettando le aspettative della vigilia. Servirà una Juventus determinata e vogliosa di chiudere subito il discorso per mettere subito in chiaro la superiorità tecnica. All’orizzonte ci sarà poi la sfida con il Benfica di Champions League, ma a quella si dovrà pensare solo in un secondo momento.

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida dello Stadium di questa sera. Ecco quali sono state le scelte di Massimiliano Allegri.

Il tecnico schiererà la sua squadra con una difesa a tre nella quale trova posto dal primo minuto Rugani insieme a Bonucci e Danilo. A centrocampo rimane fuori Paredes, con Locatelli in cabina di regia. Novità anche in attacco dove c’è spazio per Kean al fianco di Vlahovic. Nell’Empoli in campo ci sarà l’ex Pjaca.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Haas; Pjaca; Satriano, Destro.