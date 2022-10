Calciomercato, infortunio al tendine e sostituto scelto: svolta Juventus che potrebbe avere un’altra concorrente nella corsa all’esterno mancino

Se la situazione sembra essere cambiata per un altro giocatore in scadenza, e parliamo ovviamente di Adrien Rabiot che potrebbe alla fine anche rimanere alla Juventus nella prossima stagione, non è assolutamente cambiata per un altro elemento che il prossimo 30 giugno chiuderà con probabilità altissime la sua esperienza in maglia bianconera. Alex Sandro sembra aver dato tutto, e al momento nessuna novità è arrivata su un possibile rinnovo contrattuale. Il brasiliano è sulla porta d’uscita e lì dovrebbe rimanere.

Ecco perché la Juve da un poco di tempo ha iniziato a guardarsi intorno. Sul taccuino di Paratici ci sono molti nomi scritti. E uno di questi porta in Spagna, precisamente al Las Palmas, dove il 23enne Sergi Cardona sta facendo parlare di se. Un giocatore giovane, di assoluto valore e altrettanta prospettiva, entrato nel mirino della Juve e non solo. Sì, ci sarebbero secondo Elgoldigital diverse società della Serie A su di lui: dal Napoli al Milan e passando per la Fiorentina. Ma non solo, dopo l’infortunio di Pedraza anche il Villarreal ci sarebbe seriamente pensando.

Calciomercato, inserimento Villarreal

Sì, dalla Spagna danno per certo l’interesse della squadra di Emery nei confronti del calciatore. Un calciatore che sembra poter dare tanto e che sembra, soprattutto, assai integro sotto l’aspetto fisico visto che non salta una partita da molto tempo. Sergi Cardona, insomma, fa gola anche al sottomarino giallo che potrebbe pure tentare un affondo nel prossimo mese di gennaio soprattutto se dovesse rimanere in corsa per qualcosa di importante in campionato oltre che in Conference, dove già il passaggio del turno è in cassaforte. Asta aperta, quindi, per Cardona. E la Juve monitora con interesse la situazione.