Cambia tre squadre in cinque mesi: toccata e fuga alla Juventus

Calciomercato Juventus, il centrocampista può partire per la Spagna: alla Juventus non aveva mai davvero ingranato la marcia.

Nonostante il periodo deputato al calciomercato sia ancora lontano, molte sono le trattative per le quali le diverse squadre stanno già sondando il terreno. Anche la Juventus è all’interno della lista di queste società per via della necessità di fare dei ritocchi alla rosa attuale e per via dell’interessamento manifesto di una big europea per un calciatore di cui proprio la “Vecchia Signora” detiene il cartellino.

Secondo quanto riportato da “todofichajes.com”, infatti, i bianconeri avrebbero già ricevuto una manifestazione di interesse da parte dell’Atletico Madrid per un centrocampista, che però attualmente è stato ceduto in prestito in Inghilterra dove però non è entrato nei meccanismi dell’allenatore, che lo ha relegato in panchina. Per questo motivo, quindi, sembrerebbe che la società inglese sarebbe addirittura interessata a terminare il rapporto con il centrocampista svizzero ancora prima della scadenza naturale del prestito a giugno, facendolo ritornare a Torino già in questo inverno.

Calciomercato Juventus, Zakaria interessa a Simeone ma non a Potter: può tornare e partire

Visto che il nuovo allenatore del Chelsea Potter, ma così come pure il suo predecessore Tuchel, ritengono il centrocampista svizzero all’altezza di una continuità in maglia blues, il ritorno anticipato a Torino è una opzione che diventa sempre più reale. Per questo motivo Agnelli ha accolto di buon occhio le offerte dell’Atletico Madrid per Zakaria, considerando anche l’interesse contrapposto della società bianconera per Rodrigo De Paul, il quale pure sta facendo fatica a trovare spazio negli ultimi tempi. Ovviamente, questo interesse reciproco potrebbe rivelarsi fruttuoso per entrambe le società qualora si riuscisse a trovare un comune accordo per uno scambio tra i due calciatori. Quello però che bisogna sottolineare è che la società spagnola è molto interessata al profilo dello svizzero, tanto da voler chiudere l’affare già questo inverno.