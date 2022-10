Calciomercato Juventus, bomba Gundogan: il ‘voltafaccia’ spariglia le carte

Calciomercato Juventus, bianconeri sull’attenti per un colpo in mediana. Adesso potrebbero cambiare le carte in tavola.

Bianconeri sull’attenti per le potenziali grandi trattative in mediana. In un certo senso, ora, i bianconeri potrebbero sempre di più avvicinarsi ad un altro colpo a centrocampo ma Gundogan, profilo che piace già da diverso tempo, sembra anche molto vicino ad un passaggio all’Arsenal, squadra con cui proprio il City ha già chiuso, ad inizio estate, la trattativa per Gabriel Jesus ma adesso proprio i Gunners potrebbero cambiare obiettivo.

Gundogan è molto vicino all’Arsenal visto che proprio il nazionale tedesca andrà in scadenza di contratto a fine anno. I Gunners, però, potrebbero cambiare obiettivo in mediana visto che in un certo senso, Arteta avrebbe già una valido obiettivo da perseguire.

Calciomercato Juventus, Gundogan adesso è possibile

In un certo senso, come scrivono da ‘football.london’, se il club inglese dovesse cambiare idea puntando ad altri profili, a questo punto, potrebbe entrare in gioco proprio la Juventus che cerca rinforzi proprio in mediana e l’occasione di avere il campione tedesco a zero potrebbe essere più che ghiotta.

Arteta avrebbe messo nel mirino Danilo del Palmeiras, giocatore brasiliano che sembra interessare di più il mister dell’Arsenal. Il giovane 2001 potrebbe quindi essere preferito a Gundogan che in questo caso sarebbe quindi libero di cercarsi una nuova dimora. La Juventus sugli attenti e visto il feeling con i tedeschi, pensiamo al caso Khedira, l’occasione potrebbe, davvero, essere importante. Non ci resta che attendere la fine della stagione per capire il destino del centrocampista del City.