Addio Rabiot, il doppio assalto a zero che “stritola” la Juventus

Addio Rabiot, doppio assalto a zero per il centrocampista della Juventus. Le ultime prestazioni hanno cambiato le carte in tavola

Le ultime prestazioni lo hanno fatto mettere nel mirino delle big. Adrien Rabiot, uno che quando vuole – ed è questo il problema principale, la volontà – riesce a fare la differenza, è stato ad un passo dal salutare la Juventus alla fine dello scorso mercato estivo. I bianconeri avevano trovato un accordo importante con il Manchester United, ad un anno dalla scadenza di contratto, che stava per fare felici tutti. Poi sappiamo tutti com’è andata a finire e sappiamo tutti come potrebbe andare a finire. Che il francese potrebbe salutare a parametro zero.

E il suo profilo interessa, eccome. Non solo in Premier League, dove i Red Devils potrebbe tentare un nuovo assalto, ma anche in Liga, secondo le informazioni riportate da todofichajes. Sì, sul centrocampista transalpino ci sarebbero due club importanti del campionato spagnolo che guardano con enorme interesse al futuro.

Addio Rabiot, Barcellona e Atletico ci provano

In questo contento ovviamente c’è da tenere in considerazione un fatto: la Juventus un’offerta di rinnovo a Rabiot la farà e bisognerà capire quali sono i margini di questa trattativa. Sarà sicuramente un’offerta al ribasso, ma il fatto che ci sia Allegri in panchina, uno che lo manderebbe in campo anche se non al meglio della forma, potrebbe fare la differenza.

Certo, c’è sempre la questione economica da tenere in considerazione e quella probabilmente sarà diversa per Barcellona e Atletico Madrid, che prendendolo a parametro zero, potrebbero mettere sul piatto un’offerta sicuramente più vantaggiosa di quella bianconera. Riflettori accesi, insomma, per quello che in questo momento è l’elemento più in forma della squadra bianconera. Quattro gol in stagione già e la sensazione che potrebbero diventare molti di più. E anche le prestazioni potrebbero lievitare.