Calciomercato Juve e Milan, il ‘tradimento’ è compiuto: sbarca dai rivali

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto dibattuto nonostante si viva la fase più calda della stagione.

La formazione bianconera, che in campionato è reduce da due vittorie consecutive, è attesa martedì sera da una partita molto importante in Champions League. Passano dal campo del Benfica infatti le residue chance di riuscire ad andare avanti nel torneo e servono assolutamente i tre punti. Altrimenti arriverà un’eliminazione che sarebbe difficile da digerire.

Agguantare un posto negli ottavi di finale sarebbe infatti fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. Considerando gli introiti che la Champions garantisce. Soldi importanti per il bilancio e di conseguenza anche per un calciomercato che pure nel 2023 sarà cruciale per la Juventus. Che dovrà portare a Torino altri elementi di spicco per continuare nel percorso di rinnovamento della rosa.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a soffiare Asensio

Si guarderà con particolare attenzione come al solito ai parametri zero, quei calciatori che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. E, salvo rinnovi, ci sono tante stelle in scadenza di contratto. Tra queste anche l’attaccante Asensio del Real Madrid, calciatore di grande spessore tecnico che non sta trovando lo spazio desiderato nelle merengues. Per questo motivo non rinnoverà il suo accordo, con Milan e Juventus che sono sulle sue tracce da tempo e sono pronte a sferrare l’assalto. Ma come ha spiegato “Mundo Deportivo” attenzione al Barcellona, che pure tiene d’occhio Asensio da tempo e vorrebbe metterlo sotto contratto, soffiandolo agli storici rivali del Real.