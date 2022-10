Calciomercato Juventus, Kessie ritorna subito: rivelazione ufficiale

Calciomercato Juventus, l’ex Milan non si sta ambientando in quel di Barcellona e adesso ci sarebbe già il possibile ritorno: i dettagli.

Come scrive ‘Fabrizio Romano’ su Twitter, l’ex Milan, Franck Kessie, per lungo tempo anche obiettivo dei bianconeri, non sta trovando certo giorni sereni in quel di Barcellona dopo il suo arrivo ad inizio stagione. Pochi, anzi, pochissimi minuti giocati.

Ora si potrebbe riaprire una clamorosa ipotesi di ritorno in Italia, laddove, proprio con il Milan da autentico protagonista è riuscito nella vittoria scudetto nella precedente stagione. Xavi ha parlato apertamente dell’attuale situazione del centrocampista.

Calciomercato Juventus, Kessie ritorna in Italia? | “Concorrenza agguerrita al Barcellona”

Ad intervenire, come riporta ‘Fabrizio Romano’, è arrivato direttamente il mister Xavi che ha giustificato così i pochi minuti giocati da Kessie: “Qui la concorrenza è agguerrita. Si sta allenando molto bene ed è un grande professionista”.

“Sono sicuro che otterrà, presto, i suoi minuti per tutta la stagione“. Parole certamente incoraggianti ma che non fanno comunque felice il giocatore che a questo punto potrebbe già valutare il clamoroso ritorno in Serie A. A quel punto, proprio i bianconeri, che già in passato l’hanno cercato a più riprese, potrebbero ritornare sull’obiettivo. Al Milan, Kessie ha saputo giocarsi partite importanti ottenendo anche un posto da autentico protagonista. Staremo a vedere se sarà in grado di ritagliarsi un posto importante anche al Barcellona oppure ritornare dove tutto è iniziato.