Calciomercato Juventus, Inter in attesa: il pupillo di Allegri rovina i piani

Calciomercato Juventus, la situazione si è completamente ribaltata con l’arrivo del nuovo tecnico: i nerazzurri rischiano la beffa.

La scorsa estate era a un passo dall’addio, pronto a fare la valigie e salutare definitivamente il club della sua città natale e in cui ha mosso i primi passi da calciatore. Ma, come spesso succede in sede di mercato, la società non è riuscita a trovare l’accordo con nessuno dei club che si era fatto avanti. E la cessione, alla fine, non s’è concretizzata. C’hanno provato Nottingham Forest, Betis e Benfica a portarlo via da Lione, ma Hassem Aouar, centrocampista 24enne più volte accostato alla Juventus, è rimasto in Francia nonostante le tante offerte e, per il momento, continua a vestire la maglia dei Gones. Lo farà probabilmente fino a giugno 2023, quando scadrà il suo contratto.

L’arrivo sulla panchina del Lione di Laurent Blanc, che qualche settimana fa ha sostituito l’esonerato Peter Bosz, potrebbe tuttavia cambiare le carte in tavola. L’ex tecnico del Psg avrebbe intenzione di “recuperare” Aouar, che era finito ai margini con la precedente gestione. E non è un caso che una delle sue prime mosse è stata parlare con il giocatore, garantendogli che ne avrebbe fatto nuovamente un titolare.

Calciomercato Juventus, Aouar rinato con Blanc: ora il rinnovo è di nuovo possibile

Smaltito il problema alla caviglia, Aouar è sceso in campo nelle ultime due partite. Lo ha fatto prima nella sconfitta per 3-2 contro il Rennes, poi nel match vinto – il primo dall’approdo di Blanc – con il Montpellier, in cui il centrocampista di origini algerine ha trovato anche la via del gol: non segnava dallo scorso maggio. E adesso? Ci sono davvero spiragli di una possibile permanenza a Lione? Secondo quanto riporta footmercato.net, la società potrebbe proporgli il rinnovo ma non è detto che Aouar firmi. Intanto restano alla finestra, oltre alla Juventus, anche i due club di Siviglia e l’Inter, che stando ai rumors di mercato sarebbe in leggero vantaggio sulle altre pretendenti.