Juventus, il calendario dalla 17esima alla 21esima: anticipi e posticipi

La Juventus deve cercare di fare di tutto per rimanere in corsa per le posizioni che contano nella classifica di serie A.

Gli ultimi risultati che sono arrivati in campionato per la formazione di Massimiliano Allegri sono stati senz’altro positivi, hanno consentito di mettere fieno in cascina e di avvicinarsi alle posizioni che contano. Continuando su questa strada nel 2023 si avrà l’opportunità di giocarsi le proprie possibilità guardando ad uno dei primi quattro posti in classifica.

Certo è che fino alla prossima sosta che ci sarà in vista dei mondiali bisognerà andare a tutta e conquistare più punti possibili. Missione difficile ma non impossibile per una squadra che pare essere in ripresa.

Juventus, anticipi e posticipi da appuntare: il 13 gennaio sfida con il Napoli

Sono stati resi noti nel frattempo anticipo e posticipi delle partite di serie A valide dalla 17esima alla 21esima giornata, quelle che si giocheranno subito dopo la sosta. La prima sfida del 2023 la Juventus la giocherà in casa sabato 7 gennaio contro l’Udinese con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Nel turno successivo si gioca di venerdì e il 13 gennaio sarà un giorno da appuntare sul calendario perchè la formazione di Allegri sarà ospite alle 20.45 del Napoli di Spalletti. Un anticipo davvero di lusso. Domenica 22 gennaio invece si torna a giocare in casa contro un avversario sempre ostico come l’Atalanta di Gasperini. Si gioca sempre alle 20.45. Alto turno casalingo la domenica successiva, quando alle 15 invece Vlahovic e compagni dovranno vedersela con il Monza alle ore 15. Nella 21esima giornata invece si giocherà invece addirittura martedì 7 febbraio, quando è in calendario Salernitana-Juventus alle 20.45.