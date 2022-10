Benfica-Juventus, Allegri il ragioniere: “Ormai è inutile”

Benfica-Juventus, Allegri il ragioniere fa melina anche nel post partita. “Ormai è inutile” ha detto il tecnico alla fine del match

Ha parlato ai microfoni di Mediaset Massimiliano Allegri, subito dopo la sconfitta contro il Benfica che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League con un turno d’anticipo della formazione bianconera. Il tecnico ha analizzato in questo modo la partita:”Siamo stati leggeri sui gol. Poi dopo sul 4-1 abbiamo rischiato e abbiamo avuto una reazione finale. Era una partita da farla rimanere in equilibrio per portarla a casa. Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Ora pensiamo al campionato e dobbiamo vincere a Lecce. La prima parte della stagione non è bella, siamo usciti dalla Champions. Dobbiamo continuare a lavorare per rimanere attaccati al campionato”.

“Dalla parte destra venivamo infilati già prima dell’ingenuità di Cuadrado. Inutile a star dire dove dovevamo fare meglio. Pensiamo al campionato e poi al Psg, per rimanere in Europa”.

Benfica-Juventus, Allegri sui giovani entrati in campo

“Sono contento dei ragazzi. Sono entrati bene. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni alla fine. Ma loro hanno messo in campo tecnica e spensieratezza. Bisogna girare pagina e in campionato abbiamo quattro partite da sfruttare prima della sosta per rimanere in corsa”.