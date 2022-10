Calciomercato Juventus, Barça guastafeste: Allegri dice addio alla ‘stella‘

Calciomercato Juventus, l’irruzione del Barcellona che apre nuovi scenari e complica i piani dei bianconeri.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Benfica-Juventus, match assolutamente decisivo per i bianconeri, che si giocano le residue chances di qualificarsi agli ottavi di Champions League, obiettivo minimo stagionale che si è improvvisamente complicato.

Le due vittorie consecutive maturate contro Torino ed Empoli sono servite sicuramente a rianimare l’ambiente, anche se la sensazione è che sarà necessaria una vera e propria svolta per venire a capo di una situazione molto difficile. In occasione degli ultimi impegni stagionali ha fornito buone risposte anche quel centrocampo che in più di un’occasione era finito nel mirino della critica per prestazioni non di certo esaltanti.

Il 3-5-2 sta offrendo nuove soluzioni, garantendo un ventaglio di alternative più importanti e maggiore copertura. Rabiot si sta esprimendo in versione deluxe, mentre Locatelli è ritornato sui suoi livelli. Anche Mckennie sta lanciando dei segnali non banali. Tuttavia, non è escluso che a stretto giro di posta la “Vecchia Signora” possa intervenire per puntellare settori ulteriormente la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona fa sul serio per Kanté e Jorginho

Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, però, il Barcellona potrebbe finire con il rovinare i piani della Juventus. Come riferito da Sport, infatti, i blaugrana starebbero osservando con interesse l’evolversi delle situazioni legate a Kanté e Jorginho, il cui futuro al Chelsea è ancora tutto da scrivere. Non è esclusa una mossa a sorpresa dei catalani, per aggiudicarsi almeno uno dei due centrocampisti. Scenario che chiaramente chiama in causa anche la Juventus, da tempo sulle tracce di Jorginho. La “Vecchia Signora” non ha mollato la presa per l’italo-brasiliano, e potrebbe ingaggiare un duello proprio con i catalani se si dovessero materializzare le giuste condizioni.