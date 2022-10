30 milioni dal Barcellona: la Juventus gli dice addio

Calciomercato Juventus, l’obiettivo in difesa avrebbe già un’offerta dai blaugrana: 30 milioni per l’acquisto. Tutti i dettagli.

I blaugrana si fanno sotto per un obiettivo in difesa, giocatore che piace non poco ai bianconeri ma che adesso potrebbe già avere una squadra in pole.

Proprio la squadra di Xavi sarebbe già in pole per l’acquisto di Dalot, difensore del Manchester United. Il club spagnolo avrebbe già anche l’offerta per convincere i Red Devils a cederlo, subito. 30 milioni di euro per convincerlo a sbarazzare qualsiasi dubbio.

30 milioni per Dalot | Barcellona il pole per l’acquisto

Il portoghese era anche un profilo seguito dai bianconeri. Proprio la Vecchia Signora la prossima stagione cambierà molto della rosa attuale. Pensando ai terzini sinistri ci sarà una vera e propria rivoluzione, sicuramente lascerà Alex Sandro in scadenza, così, molto probabile anche l’addio di De Sciglio e guardando ai laterali destri pure Cuadrado non dovrebbe essere rinnovato. Pertanto e per il momento, il solo Danilo è l’unico sicuro lì dietro.

Con l’addio di questi giocatori la Juventus vorrà cambiare squadra e dovrà acquistare profili in grado di fare la differenza. Sembra già definito l’acquisto dello spagnolo del Benfica, Grimaldo ma, il classe 1999 Dalot è un giocatore che in questo momento sembra direzionato in altri poli con i blaugrana pronti a fare follie pur di averlo già nella prossima stagione, con un’offerta di 30 milioni che dovrebbe fugare qualsiasi dubbio anche nel Manchester United.