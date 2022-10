Calciomercato, Juventus scartata: ha scelto il PSG

Calciomercato, il centrocampista transalpino andrà presto in scadenza di contratto ed è conteso da due top club europei.

Il calciomercato come una sorta di palliativo. Sì, un modo per provare a lenire il dolore per un fallimento europeo che nessuno immaginava potesse essere così fragoroso e soprattutto precoce. La Juventus ad ottobre è fuori dalla Champions League. Fatale la sconfitta di due settimane fa contro il Maccabi Haifa, di cui quella di ieri sera con il Benfica – si sapeva che non sarebbe stato semplice espugnare il Da Luz – si è rivelata nient’altro che un’appendice. In tanti, adesso, si domandano quali saranno le conseguenze di quest’avvenimento, sportivamente parlando, davvero catastrofico.

La dirigenza approfitterà delle prossime settimane per riflettere sugli errori commessi nelle ultime stagioni ma principalmente per gettare le basi di quello che dovrà essere il nuovo corso. Capire chi è da bocciare e da chi, invece, poter ripartire. Ecco perché la sessione di mercato di gennaio offre inevitabilmente una chance importante alla Juventus.

Calciomercato, Kanté tra Barcellona e PSG

La prossima sarà un’estate “calda” per quanto riguarda i calciatori in scadenza. Tra questi c’è anche N’Golo Kanté, colonna del centrocampo del Chelsea e della nazionale francese con cui in questi anni ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Kanté fa gola a tanti e la sensazione è che, nonostante abbia dichiarato più volte il proprio amore per i Blues, diversi top club sono pronti a fargli un’offerta per portarlo via da Londra. In passato su di lui c’era anche la Juventus, ma oggi lo seguono con insistenza Barcellona e Psg. Secondo il portale todofichajes.com, i parigini faranno di tutto per evitare che Kanté finisca in Catalogna e sono pronti ad offrigli un contratto monstre per accaparrarselo. Non è da escludere che l’ex perno del miracoloso Leicester di Claudio Ranieri possa tentennare.