Contentino Juventus, le combinazioni per l’approdo in Europa League

Contentino Juventus, c’è ancora da salvare l’ultimo pezzettino di faccia. Ecco le combinazioni per entrare in Europa League

La sconfitta di ieri sera contro il Benfica ha decretato l’eliminazione dalla Champions League. Sembra un’era fa quando la Juve superava il girone addirittura con due giornate d’anticipo, eppure è successo anche lo scorso anno. E pure quello prima. La debacle quindi è storica e andrà analizzata in profondità da parte di Allegri ma anche della dirigenza, che non è esente da colpe. E poi ovviamente ci sono i calciatori, quelli che alla fine scendono in campo, e che non sembrano avere la voglia che serve per tenere alti quei colori che portano addosso. Sì, sembra ed è una frase retorica questa, ma rispecchia con un’istantanea fedele, quelle che sono le sensazioni che vengono fuori guardando giocare la Juventus in questo momento.

Bene, adesso si deve salvare l’ultimo pezzettino di faccia rimasto – forse – immacolato. E per farlo serve qualificarsi alla prossima Europa League. Difficile anche pensarlo, visto che nel girone c’è il Maccabi Haifa, eppure è così.

Contentino Juventus, le combinazioni

Intanto in tutto questo c’è una cosa “positiva”: basterà fare lo stesso risultato del Maccabi per andare avanti in Europa League. C’è la differenza reti che viene in aiuto della Juventus, visto che gli israeliani, ieri, ne hanno presi sette dal Psg. Ovviamente sarebbe di enorme rilevanza – e potrebbe aumentare in maniera altrettanto potente i rimpianti – riuscire a vincere contro la formazione francese che è una delle più serie candidate alla vittoria della Champions League. E appare comunque quasi impossibile, per quello visto ieri sera, che il Benfica possa perdere contro il Maccabi nella sfida della prossima settimana. Insomma, tutto scritto o quasi. Salvare almeno quel pezzettino di faccia che è rimasto.