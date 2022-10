Zidane alla Juventus, l’annuncio in diretta fuga ogni dubbio

Zidane alla Juventus è sempre un opzione molto gradita ai tifosi bianconeri ma cosa c’è di vero? Tutti i dettagli svelati.

Zidane alla Juventus è sempre opzione gradita ai tifosi bianconeri, dopo ieri sera, vista l’eliminazione prematura dalla Champions League, adesso, si parla già di un cambio ai vertici. Ma Henry è uscito allo scoperto parlando così del futuro di Zidane.

Henry è convito sul futuro di Zidane e ai microfoni di ‘CBSSportsGolazo’ ha così parlato della possibilità di Zizou come prossimo tecnico bianconero: “È stato legato a tanti club ma non è mai successo. Non credo che Zizou vorrà farlo adesso.

Calciomercato, Juventus senti Henry | “Zidane vuole la nazionale francese”

Secondo Henry il desiderio di Zidane è uno soltanto: la nazionale francese, sempre nell’intervista ha ribadito: “Vedo Zidane che aspetta la nazionale francese, e, in questo caso, avrebbe perfettamente senso“. Secondo Henry, Zidane aspetta soltanto una chiamata della sua nazionale con cui nel 2006 concluse la carriera non certo al massimo della aspettative, vista la finale persa contro l’Italia e l’espulsione per la famosa testata su Materazzi.

Episodi del passato che però non cambiano la voglia di Zizou di sedere su quella panchina, dove alla guida della sua nazionale ha vinto tanto, anche un mondiale nel 1998. Insomma, il futuro di Zidane, almeno stando alle indiscrezione dell’ex talento Henry, sono tutte per la nazionale francese e non, quindi, per una squadra di club.