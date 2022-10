Calciomercato Juventus, flop Allegri: la doppia opzione sull’esonero

Per ora la stagione sotto la guida di Allegri si sta rivelando complicata. Cosa succede, adesso, nel presente del tecnico. Tutti i dettagli.

Da ‘Sportmediaset’ si fa il punto sulla situazione Allegri. Il tecnico, per il momento, non è certo in un mare sereno. Una stagione fino adesso fallimentare con già la matematica eliminazione dalla Champions League ai gironi, non succedeva da tanti anni. Ma anche la posizione in campionato non è delle migliori, con i bianconeri lontani dai vertici in classifica.

Una situazione che, stando al portale sportivo, potrebbe avere drastiche conseguenze soltanto a fine stagione ma se le cose dovessero incrinarsi ancora più del dovuto, gennaio sarà un mese di riflessioni.

Calciomercato Juventus, Allegri in bilico | Gennaio mese di riflessione

Dopo l’eliminazione dalla Champions League e, quindi, già una parte della stagione compromessa nonostante le ambizioni di puntare all’Europa League, i bianconeri sono scesi in una profonda crisi di risultato. Si alternano troppe volte sconfitte a buone prestazioni e la squadra di Allegri non riesce a trovare quella stabilità necessaria per garantire solidità.

Motivo in più per lavorarci già da subito in campionato. Obiettivo dichiarato anche dallo stesso mister nel post gara contro la sconfitta in Portogallo. Il campionato in questo momento è cruciale ma bisognerà capire se i bianconeri da qui fino a gennaio riusciranno a trovare la strada delle vittorie, in caso contrario potrebbe esserci già un clamoroso cambio gestionale. La speranza è che tutto si risolvi al meglio.