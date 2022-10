Calciomercato Juventus, via Allegri: il sostituto è clamoroso

Calciomercato Juventus, via Massimiliano Allegri: spunta un sostituto clamoroso oltre i nomi che già circolano da un po’ di tempo

La situazione in casa Juventus ormai la conosciamo tutti con Massimiliano Allegri che non sembra essere così saldo in panchina, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Una valutazione verrà fatta solamente nel momento in cui ci sarà la sosta per il Mondiale. Ed è in quel momento che si deciderà il futuro del tecnico livornese chiamato in queste quattro partite che rimangono prima dello stop a rimanere agganciato almeno al campionato e soprattutto, settimana prossima, restare anche in Europa con la qualificazione all’Europa League.

In queste settimane si sono fatti tanti, molti nomi, su quelli che potrebbero essere i sostituti. Da Antonio Conte in scadenza con il Tottenham, a Zidane che ancora è senza panchina, senza dimenticare pure Pochettino e Tuchel, tutta gente a spasso dopo le ultime esperienze di certo non favorevoli. Ma dalla Spagna spunta anche un nome clamoroso, un nome che mai prima d’ora, o almeno in queste fase così concitate, era stato accostato alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, anche Mancini per il dopo Allegri

Il portale fichajes.net parla anche di Roberto Mancini come possibile sostituto. L’attuale ct della nazionale potrebbe decidere di mollare gli azzurri – dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, e soprattutto dopo le sue parole “sarà un mese difficile” – e accettare, qualora si presentasse, un’offerta da parte di Agnelli per prendere il posto di Max. Sembra difficile, ovviamente, ma tutto passa dal progetto che la Juventus sarà in grado di mettere davanti al tecnico di Jesi che forse s’è pure stancato di lavorare ogni tanto e vorrebbe tornare sul campo in maniera quotidiana. Insomma, un nome clamoroso. Un altro da aggiungere nella lista.