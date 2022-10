Calciomercato, formula vincente De Paul: così lo prende la Juve

Calciomercato Juventus, ecco la formula per prendere De Paul. L’ex Udinese “torna” in bianconero, le ultime dalla Spagna.

La fase non felicissima vissuta dalla Vecchia Signora sta sicuramente portando molti tifosi alla ricerca di baluardi di speranza che permettano di approcciare al futuro con maggiore convinzione e fiducia, alla luce di un’eliminazione in Champions preliminare e cocente, nonché testimonianza netta di un’involuzione tecnica e societaria in questi ultimi anni.

Dopo aver perso con il Benfica, gli uomini di Allegri cercheranno di dare il tutto per tutto contro il PSG al fine di restare ancorati a quel treno Europa League che garantirebbe comunque la possibilità di dire la propria in una competizione certamente cadetta ma non per questo snobbabile. A ciò si aggiunga poi la necessità di continuare a far bene quantomeno in campionato, senza dimenticare delle due vittorie di fila, da porre come alla base di un percorso che permetta di recuperare il non poco terreno perduto in queste primissime uscite della stagione.

Calciomercato Juventus, De Paul a gennaio: cifre e modalità

Come più volte sottolineato, il calciomercato potrebbe rappresentare uno di quei moniti di speranza che permettano di affrontare la seconda parte di stagione con uno slancio diverso. Ad oggi, la cosa più importante è quella di ottenere quanti più punti possibile fino a metà novembre, prima che la pausa per il Mondiale porti ad un congedo che all’ombra della Mole potrebbe assumere un valore catartico.

A inizio 2023, l’operato di Cherubini e colleghi potrebbe poi rivelarsi non poco importante, soprattutto se si pensa alle defezioni fin qui palesate dallo scacchiere e il non felicissimo contributo di giocatori arrivati con ben altre aspettative. Restando su quelle che sono le possibili contromosse del nuovo anno, Todofichejs.com evidenzia come a gennaio Rodrigo De Paul potrebbe finire alla Juventus.

Pur sottolineando la presenza anche di ingerenze inglesi, le penne spagnole parlano di un buon rapporto tra i due club, destinato a poter essere decisivo per portare alla buona riuscita dell’affare, potenzialmente concretizzabile anche sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Questo purché le cifre finali restino più o meno le medesime di quelle che furono alla base del suo passaggio da Udine a Madrid, dunque non inferiori ai 40 milioni di euro.