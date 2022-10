Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole subito: milanesi KO

By

Calciomercato Juventus, richiesta esclusiva del mister. Adesso i bianconeri sbarazzano la concorrenza in Serie A per il colpo a ‘sorpresa’.

Stando infatti a quanto viene riportato da ‘El Gol Digital’, la Juventus starebbe seguendo da vicino il giovane Baena, profilo che sarebbe stato indicato direttamente da Massimiliano Allegri.

Un operazione non facile da intavolare con la squadra spagnola che ne detiene il cartellino, in questo caso, proprio il Villareal. Le cifre sarebbero accessibili, visto che il giocatore viene valutato 10 milioni di euro ma il profilo sarebbe già d’interesse comune in Serie A. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche un forte interesse da parte delle due milanesi: Inter e Milan che starebbero sondando la fattibilità dell’operazione.

Juventus in pole per Baena | Superati i rivali in Serie A

Non solo la Juventus su Baena. Sul giovane centrocampista spagnolo ci sarebbe un forte interesse anche delle due milanesi. L’Inter e il Milan, infatti, avevano già chiesto informazioni sul profilo in questione. Come detto poc’anzi, il classe 2001 starebbe interessando tutti i club della Serie A ma avrebbe interessi anche dall’estero.

Infatti su di lui ci sarebbero già gli occhi dei potenti club inglesi. Una lunga lista di pretendenti. Filtrano nomi importanti su di lui dal Manchester City di Pep Guardiola, al Liverpool, Arsenal e per fine il Chelsea. Non club facili da contenere economicamente, pertanto, la Juventus dovrà affrettare presto la sua offerta così da superare tutta questa importante concorrenza per uno dei profili che sta già incantando il calcio spagnolo.