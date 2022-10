Scontento e deluso: Xavi lo ‘regala’ alla Juventus

Calciomercato Juventus, si apre un improvvisa trattativa per un profilo che sembrava predestinato ma adesso può, clamorosamente, partire.

Stando al portale spagnolo ‘Fichajes’, clamorosamente, vista la situazione instabile di Di Maria ancora ai box e che saluterà i bianconeri a fine stagione, la Juventus potrebbe puntare su un nuovo profilo offensivo per le fasce.

Si tratterebbe di un predestinato, l’ex Manchester City, ora al Barcellona, Ferran Torres, non ha convinto – del tutto – il club blaugrana e potrebbe clamorosamente essere messo sul mercato. Classe 2000 della nazionale spagnola, Ferran Torres potrebbe quindi essere un papabile candidato ad essere l’erede di Di Maria in bianconero.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres come erede di Di Maria

L’addio a fine stagione, adesso, è concreto. Un profilo che non lascia dubbi sulle sue qualità ma che non è riuscito ad esprimersi come sperato in quel di Barcellona, laddove mister Xavi si aspettava risposte diverse. Proprio Xavi, infatti, scrivono dal portale spagnolo, aprirebbe alla sua cessione non contento delle sue prestazioni stagionali.

Ferran Torres potrebbe quindi diventare un papabile candidato per giugno, proprio nel momento in cui i bianconeri dovranno scegliere un valido candidato per prendere l’eredità di Di Maria che sicuramente lascerà la Juventus a fine stagione avendo firmato un contratto annuale. Il Barcellona aprirebbe a questa clamorosa trattativa e, certamente, la Juventus non vuole lasciarsi sfuggire questa grande opportunità. Staremo a vedere cosa succederà ma è già sicuro che i bianconeri prenderanno un profilo decisamente qualitativo per sostituire il Fideo.