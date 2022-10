Delude alla Juventus e va via subito: triplo ‘tango’, c’è l’incontro

Delude la Juventus e va via subito: triplo tango argentino che potrebbe vedere i bianconeri ben impegnati in questo giro

La Juventus è pronta a ballare il tango. Ma non solo la squadra bianconera a quanto pare, visto che di mezzo ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Un intrigo che potrebbe portare a delle operazioni di mercato che coinvolgono sia i bianconeri sia i Colchoneros, con tre argentini di mezzo di cui uno è l’allenatore Simeone. Che in questa storia ha un peso specifico enorme, vale a dire la possibilità di poter lasciare partire il prossimo mese di gennaio De Paul.

L’ex Udinese non ha convinto del tutto e come vi abbiamo già raccontato ha avuto dei problemi in questa stagione con il tecnico connazionale. Una situazione che potrebbe pure spingere ad un addio immediato già nella prossima sessione di mercato, quella invernale, anche per via del mancato passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Una delusione clamorosa che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione dentro i madrileni. E la Juve, come sappiamo, a De Paul ci pensa eccome anche se servirebbero la bellezza di 40 milioni di euro per convincere il Cholo a lasciarlo andare.

Delude la Juventus, Paredes via subito

E poi in casa bianconera, secondo quanto riportato da todofichajes.com, ci sarebbe anche la questione relativa a Paredes, l’altro argentino del tridente. Il riscatto dal Psg è legato ad alcune condizioni ed in questo momento i bianconeri stanno facendo quelle che sono delle valutazioni importanti anche sul futuro tecnico. La permanenza di Paredes non appare poi così scontata e allora sembrerebbe che l’ex Roma e Zenit possa interessare all’Atletico. Soprattutto se realmente De Paul dovesse partire. Insomma, un intrigo. E la Juve sta ballando.