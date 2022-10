Calciomercato Juventus, bomba De Gea: tris da urlo

Il super portiere del Manchester potrebbe lasciare l’Inghilterra con già tre squadre pronte a soddisfarlo.

De Gea, il super portiere spagnolo del Manchester United potrebbe cambiare squadra. Come scrivono da ‘Fichajes’, adesso, lo spagnolo avrebbe già ben tre squadre pronte a prenderlo subito.

Sarebbe ben tre i club interessati al tesseramento di De Gea, giocatore che come sappiamo è anche e più volte finito nel mirino dei bianconeri. Secondo infatti l’indiscrezione la prima squadra che vorrebbe arrivare allo spagnolo è l’Atletico Madrid di Simeone. La squadra dei colchoneros potrebbe decidere di vendere Oblak in caso di buone offerte e in tal senso, De Gea, sarebbe il degno erede.

Calciomercato Juventus, tre club dalla Liga su De Gea

Come detto poc’anzi il primo nome che fa – letteralmente – sorprende è quello di Simeone, Oblak per altro è un portiere che potrebbe fare comodo proprio alla Juventus e in caso di cessione, l’Atletico avrebbe già nel mirino proprio l’attuale portiere dello United.

Ma sempre dal campionato spagnolo, filtra interesse di Betis e Valencia. La squadra di Gattuso ha messo gli occhi sul portiere spagnolo ed è sempre viva sul fronte Arthur, altro profilo che, come sappiamo, già ad inizio mercato fu molto vicino al passaggio in Spagna. Tutti dettagli che troveranno presto certezza qualora, appunto, uno di questi club si farà sotto definitivamente per convincere il portiere del Manchester a cambiare campionato. C’è da ricordare che proprio De Gea andrà in scadenza a fine stagione e i Red Devils, almeno per il momento, non sembrano convinti a rinnovarlo.