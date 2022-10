Juventus, non solo Iling: nuovo infortunio, salta l’Inter

Piove sul bagnato in casa Juventus: nuovo infortunio dopo quello accorso ad Iling. Sarà costretto a saltare l’Inter.

Se un indizio un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, la stagione della Juventus ha tutte le credenziali per poter essere definita assolutamente sfortunata, soprattutto per quanto concerne gli infortuni.

Dopo lo stop accorso ad Iling, infatti, anche Mckennie sarà costretto a fermarsi. Come riferito da Romeo Agresti, infatti, il texano ha rimediato un problema al retto femorale, motivo per il quale osserverà almeno 15 giorni di stop. Una brutta tegola per i bianconeri, con Allegri che a questo punto potrà attingere ai piene mani dalla riserva rappresentata dai giovani. Non è un caso che ad imprimere il suo sigillo al “Via del Mare” sia stato proprio un giovane cresciuto nel vivaio bianconero, quel Fagioli capace di disegnare una traiettoria assolutamente imparabile per l’estremo difensore avversario. Mckennie fermo ai box, quindi: il centrocampista salterà i prossimi impegni di campionato e Champions League, salvo poi ritornare a disposizione in casa Juve per l’inizio del nuovo anno.