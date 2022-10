10 milioni all’anno: la Juventus dice addio al centrocampista ‘deluxe’

Contratto da 10 milioni e addio Juventus. Le ultime dall’Inghilterra parlano chiaro, ecco il suo futuro.

In questa fase di grande delusione europea, il filo rosso della Juventus è certamente stato quello di una risalita in campionato lenta, silenziosa e progressiva, in grado di portare Allegri e adepti a mangiucchiare diversi punti e sperare di concludere questo primo spezzone stagionale antecedente il Mondiale in Qatar con un bottino da ampliare poi nel 2023, sperando di poter contare su limature da parte di Cherubini e colleghi ma anche e soprattutto degli anelati e attesi rientri.

Dopo la vittoria con il Lecce, Milik e compagni dovranno dire la propria contro il PSG, al fine di agguantare quantomeno un pass per restare nella cadetta Europa League, che diverrebbe in questo caso il terzo obiettivo stagionale, seppur sostituivo a quello ormai canonico e storico di provare ad andare il più avanti possibile nella competizione Uefa per eccellenza. Come più volte sottolineato, intanto, gli scenari di mercato, anche all’ombra della Mole, non sono passati in secondo piano.

Calciomercato Juventus, “addio” Bruno Guimaraes: 10 milioni all’anno!

Questo non solo alla luce dei discussi e sperati rinnovi dei diversi giovani gettati nella mischia da Massimiliano Allegri e in grado di testimoniare il grande e condiviso anelito al voler generare un percorso anche sulla spensieratezza e la gioventù. L’obiettivo è anche quello di ampliare ulteriormente le qualità a disposizione del livornese, soprattutto se si pensa alle defezioni fisiche fin qui concretizzatesi e all’impatto dei vari giocatori che abbiano fin qui reso molto meno rispetto al previsto.

Uno dei punti di debolezza resta sempre il centrocampo, per il quale, da tempo, Cherubini e colleghi monitorano plurimi scenari. Uno dei più interessanti ma al contempo difficile resta da tempo quello di Bruno Guimaraes, finito già ai tempi del Lione nel mirino di club come Juventus, Roma e tanti altri.

Attualmente ancora stimolante nobili attenzioni, comprese quelle di Real Madrid, Barcellona o Chelsea, il brasiliano sembra destinato a restare a lungo tra le fila dei Magpies. A riferilo è il London Evening Standard, a detta dei quali i bianconeri di Inghilterra starebbero apparecchiando un rinnovo contrattuale da circa 10 milioni di euro a stagione.