Calciomercato, dalla Juventus al Chelsea: l’addio è fulmineo

Calciomercato Juventus, adesso c’è anche il Chelsea su di lui, anche se i bianconeri vorrebbero optare per il rinnovo: i dettagli.

Il Chelsea si starebbe interessando concretamente a Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza e la Juventus vorrebbe rinnovargli il contratto viste le buone prestazioni offerte in questa stagione che dimostrano l’indubbia qualità del francese.

Come scrive ‘Ekrem Konur’ su Twittter, il club londinese starebbe monitorando con molta attenzione il futuro del centrocampista francese. In scadenza con i bianconeri, Rabiot piace molto ai blues che lo vedrebbero ideale come rinforzo in mediana. Non della stessa idea la squadra bianconera che, invece, vorrebbe proporgli un importante rinnovo di contratto, ovviamente, a ribasso viste le cifre attualmente spese per il suo contratto.

Calciomercato Juventus, Chelsea su Rabiot | I bianconeri vogliono il rinnovo

La Juventus viste le attuali prestazioni, quasi sempre da protagonista, vogliono rinnovare il francese. Un desiderio anche del mister che adesso lo vede come titolare inamovibile della propria squadra. Da possibile esubero a titolare importante. Rabiot è migliorato indubbiamente e le sue qualità da centrocampista completo, capace di essere decisivo anche sotto rete, sono troppi importanti in questo momento per i bianconeri.

Pertanto, il francese, in attesa dell’altro connazionale, è il centrocampista più qualitativo a livello di completezza. Difficile, quindi, che la Juventus se ne privi ora. Salvo offerte da capogiro, la Vecchia Signora punterà al rinnovo contrattuale del francese ma, ovviamente, molto passerà anche dalle volontà dello stesso che deciderà il suo futuro.