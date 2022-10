Calciomercato, gratis alla Juventus: doppio sì e nuovo bomber

Calciomercato, Juventus lanciata in una mossa: serve però prima una cessione per perfezionare il colpo in entrata.

La Juventus in questo ultimo scorcio di stagione si sta affidando ai propri giovani per riuscire ad invertire un trend piuttosto balbettante. Soprattutto in concomitanza delle tante defezioni dell’ultimo periodo, Allegri ha deciso di affidarsi ai tanti prospetti lanciati dall’Under 23 e dalla Primavera bianconera.

La vittoria contro il Lecce ha avuto un peso specifico non indifferente, nella misura in cui è maturata all’indomani del tonfo del “Da Luz” contro il Benfica. Complice i passi falsi di Milan e Lazio, Vlahovic e compagni sono riusciti a rosicchiare terreno prezioso rispetto alle prime della classe. Tuttavia, alla Juve servirà un vero e proprio miracolo sportivo per riuscire ad incollare in maniera importante le tessere di un mosaico che ad oggi si configura come un rebus tutto da sciogliere. Proprio le condizioni fisiche del bomber serbo tengono in apprensione lo staff medico della Juve. DV9 si porta ancora dietro i postumi di quella pubalgia già accusata sul finire della scorsa stagione, e che sembrava configurarsi come un mero ricordo. Qualche ritocco sul mercato di gennaio, dunque, non appare un’ipotesi utopistica.

Calciomercato Juventus, Depay non è più solo una suggestione

Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, sarebbe ritornato a circolare con una certa insistenza in orbita Juve il profilo di Memphis Depay. L’attaccante olandese, già vicino alla “Vecchia Signora” la scorsa estate, è ormai un separato in casa al Barcellona, con i blaugrana decisi a privarsi dell’ex Lione per risparmiare milioni di euro in termini di ingaggio. Secondo quanto riferito da elnacional.cat, il Barça avrebbe aperto all’ipotesi di un addio gratis di Depay già nella sessione invernale di calciomercato, con il diretto interessato stuzzicato all’idea di vestire la maglia della Juve.

La Juve, però, prima di piazzare il colpo Depay dovrebbe riuscire a cedere Moise Kean, che dovrà essere obbligatoriamente riscattato dall’Everton a fronte di un esborso da circa 28 milioni di euro. Situazione ingarbugliata quella legata all’ex attaccante dell’Everton, per il quale nei mesi scorsi si vociferava di un possibile ritorno al Psg, pista che però non ha mai preso quota in maniera concreta. Servirà dunque mettere a posto diverse tessere per riuscire a spianare la strada all’approdo all’ombra della Mole di Depay, che potrebbe configurarsi come un’occasione intrigante da cogliere a costo zero.