Agnelli rompe gli indugi: nuovo affare alla Ronaldo, colpaccio Juventus

Calciomercato Juventus, bianconeri sul campione consolidato. Agnelli sfrutterebbe anche i buoni rapporti con il presidente.

Bianconeri che sondando già il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Agnelli e l’entourage mercato avrebbero messo nel mirino il talento Hazard in possibile uscita dal Real Madrid.

Proprio il presidente Andrea Agnelli sfrutterebbe l’ottimo rapporto con il patron Florentino Perez per decidere il futuro di Hazard. Il talento belga, in bianconero, potrebbe ricoprire sia il lato destro che quello sinistro delle fasce: un ottimo rinforzo che potrebbe già essere disponibile nel mercato invernale. C’è un però, le condizioni fisiche del giocatore, ultimamente precarie.

Calciomercato Juventus, Hazard come rinforzo per Allegri | Colloqui in corso

Stando a ‘Elnacional’, ci sarebbero già stati più colloqui tra Juventus e Real Madrid proprio per parlare del talento belga. L’ex Chelsea è stato un pupillo di diversi allenatori ma da quando ha scelto il Real Madrid proprio come erede di CR7 che andò a vestire proprio la maglia bianconera, Hazard non ha saputo più riconfermarsi agli stessi livelli a cui aveva abituato. Certamente, quindi, bisognerà tenere in considerazione la sua forma fisica: ultimamente precaria.

La Juventus non può permettersi un’altra scommessa e pertanto, prima di convalidare la possibile trattativa, bisognerà monitorare con attenzione le condizioni del giocatore ormai non più al top dei tempi al Chelsea. Certamente Hazard, però, non ha nemmeno bisogno di presentazioni: un campione assoluto che nel tempo ha fatto sempre la differenza. Per di più, come detto poc’anzi, potrebbe ricoprire anche più ruoli facendo, di fatto, entrambe le fasce.