Calciomercato Juventus, gennaio in arrivo: il Leeds pronto a farsi avanti

Gennaio si sta avvicinando e con esso anche l’apertura della finestra dei trasferimenti invernali. Come sarà il calciomercato della Juventus?

Il primo obiettivo è sfumato. L’eliminazione dalla Champions League è di quelle che bruciano parecchio, ma quattro sconfitte in cinque gare sono state decisamente troppe per sognare in grande. Ora c’è l’opportunità di approdare almeno in Europa League e continuare il percorso extra campionato in un torneo che comunque la Juventus non ha mai portato a casa e che dunque può rappresentare un nuovo obiettivo.

E poi c’è il campionato, con una rimonta da compiere per giocarsi al meglio il 2023. Il tentativo, scontato, è quello di puntare quantomeno ad uno dei primi quattro posti, in modo da accedere alla prossima edizione della Champions e garantirsi poi degli introiti utili anche per rinnovare la squadra. Nel frattempo però la dirigenza starà già lavorando su come rinforzare la rosa.

Juventus, McKennie ancora nel mirino del Leeds

Prima di poter pensare ad eventuali nuovi innesti all’inizio del prossimo anno, non è da escludere che possa esserci anche qualche partenza. In modo da alleggerire il monte ingaggi ed eventualmente incamerare delle risorse utili da reinvestire. Come riportano alcuni media inglesi infatti il Leeds sarebbe interessato a McKennie e pronto a fare una eventuale offerta alla riapertura delle trattative. Il calciatore americano non sembra più essere un titolare fisso per Allegri e il club potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo qualora arrivasse una offerta convincente dal punto di vista economico. Il mediano a stelle e strisce è tenuto d’occhio anche da altri club esteri.