Simeone lo vuole subito, addio Juventus: Campione del Mondo gratis

Addio Juventus, un Campione del Mondo gratis per Simeone. Gli ultimi aggiornamenti.

La vittoria di Lecce, come sottolineato, ha sicuramente contribuito a lenire il rammarico europeo ottenuto in Portogallo e che di fatto condanna gli uomini di Allegri a fare della partita di domani contro il PSG una sfida valevole per cercare di aggrapparsi quantomeno al treno Europa League.

Non sarà certamente un compito semplice, soprattutto alla luce delle reiterate difficoltà palesate dai bianconeri in queste ultime settimane in campo continentale, fautrici di un’eliminazione tutt’altro che attesa e in grado di impattare in modo non poco veemente su quelli che saranno i bilanci economici e di voto a un percorso non proprio brillantissimo. Ciò non deve però far passare in secondo piano il fatto che a Torino sia stata inanellata una buona dose di continuità in termini di risultati, soprattutto dopo l’imposizione contro il Torino che ha generato una serie di vittorie non poco importanti ai fini del morale e della classifica.

Calciomercato Juventus, 30 milioni e addio Bayern: Simeone vuole Pavard

Starà adesso ad Allegri il riuscire ad archiviare il brutto momento e al continuare su questa buona falsariga generata dalle vittorie in campionato. Frattanto, anche i discorsi di mercato non passano in secondo piano, soprattutto se si pensa a quello che potrebbe essere il valore della campagna acquisti di riparazione a inizio 2023. Ancora, poi, non si dimentichi che Cherubini e colleghi, come tanti altri addetti ai lavori, pensano anche al futuro a più lunga gittata.

Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da Fichajes.net, a detta dei quali il terzino del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, potrebbe lasciare la Baviera. Al netto dell’importanza riconosciutagli dal mister in questi anni, il laterale ha un contratto in scadenza nel 2024 e ha chiesto cifre importanti anche per una società come quella tedesca.

Sulle sue tracce, oltre che a un interesse mai del tutto sopitosi da parte della Juventus, si segnala soprattutto l’Atletico Madrid di Simeone, seriamente intenzionato ad accaparrarsene le prestazioni. Il prezzo del cartellino si attesta sui 30 milioni di euro.