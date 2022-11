Calciomercato Juventus, fa tutto Pogba: “regalo” da 100 milioni

Continuano ad esserci molte voci riguardo il calciomercato della Juventus e le mosse future che effettuerà il club bianconero.

In questa stagione si sta andando avanti tra alti e bassi. La squadra di Allegri in Champions League ha fatto flop. Ha perso 4 delle 5 gare disputate ed è stata già eliminata, ora l’ultima sfida contro il Psg dirà se la Juve potrà continuare il suo percorso in Europa League o meno. Sarebbe comunque un obiettivo importante da inseguire. Allo stesso modo c’è un campionato nel quale cercare di risalire la china.

Gli ultimi risultati positivi hanno fatto guadagnare posizioni ai bianconeri, che sperano prima della sosta di riuscire quantomeno ad avvicinarsi alle prime quattro della graduatoria, in modo da giocarsi poi il tutto per tutto nel 2023. Quando ci sarà da sprintare per agguantare un piazzamento utile per la prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, rimane aperto il dossier Milinkovic-Savic

Nel frattempo continuano ad accumularsi le voci di calciomercato che riguardano i bianconeri, intenzionati anche nel nuovo anno ad arricchire la rosa, rendendola sempre più forte e competitiva. E non è affatto un mistero che uno degli obiettivi della dirigenza torinese è Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio. Calciatore in grado di spostare gli equilibri, che viene valutato dai biancocelesti ben 100 milioni di euro. Una somma decisamente importante da spendere, non ci sono dubbi. Ma come spiega la Gazzetta dello Sport il calciatore serbo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e questo potrebbe favorirne la cessione. Con la Juventus pronta a sferrare l’assalto soprattutto quando si capirà di più sulle condizioni di Pogba, ormai da tempo fuori dai giochi per infortunio.