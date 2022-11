Calciomercato Juventus, rientro e nuovo addio: ritorno a sorpresa

Ci si sta avvicinando a gennaio e il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi di voci sempre più pressanti in entrata e in uscita.

I tifosi bianconeri aspettano di vedere con ansia come continuerà la stagione dei loro beniamini. Ormai la Juve è eliminata dalla Champions League, ma si cercherà quantomeno di ottenere il terzo posto nel girone per continuare il percorso in Europa League. Potrebbe essere un nuovo obiettivo da inseguire nel corso del 2023.

Fari però puntati anche sul campionato, dove la formazione di Allegri è impegnata nella rimonta. Prima della sosta si cercherà di avvicinarsi il più possibili alle posizioni che contano, quelle che garantiscono un posto nella prossima edizione della Champions League. Poi nel corso del nuovo anno si spera di sorpassare le altre big che ambiscono allo stesso obiettivo.

Juventus, per Kaio Jorge possibile ritorno in Brasile

Nel frattempo mister Allegri recupererà senz’altro delle pedine fondamentali per la sua squadra, rappresenteranno di fatto dei nuovi acquisti di gennaio. Basti pensare a Pogba e Chiesa. Sulla via del rientro c’è però anche Kaio Jorge, pure lui fuori ormai da tanti mesi a causa di un grave infortunio. Il giovane attaccante brasiliano però ormai ha recuperato ed è pronto per tornare in campo, seppur con la dovuta cautela. Il suo futuro si deciderà comunque nelle prossime settimane, perchè la Juventus dovrà capire quale sarà il suo percorso migliore di crescita. Un prestito in serie A oppure la possibilità di giocare con la Next Gen in serie C? Di sicuro Kaio Jorge ha bisogno di giocare. Tuttavia – come riporta Tuttosport – negli ultimi giorni anche l’Internacional di Porto Alegre di Mano Menezes avrebbe chiesto informazioni su di lui.