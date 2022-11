Halloween Juventus tra flop, crac e Pogba fantasma: scherzetto Gazzetta

Juventus, un’analisi fino adesso deludente. La Gazzetta fa il punto della situazione e guarda suoi “nuovi” acquisti.

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, si fa il punto sull’attuale situazione dei bianconeri. Una stagione fino adesso condizionata anche dai “nuovi” acquisti. Iniziando dal centrocampista che avrebbe dovuto cambiare le sorti in mediana della Juventus ma che ancora non si è visto e adesso, per lui, si preavvisa un altro stop: stiamo parlando di Paul Pogba.

Con Pogba ancora da riscoprire per capire la reale forma del francese, ancora ai box, anche Di Maria si è rivelato, fino adesso, certamente deludente. Giocato poco e anche lui problemi su problemi che l’hanno più visto fuori dal campo che dentro. Senza dimenticare Paredes, altro giocatore preso per aver una regia in mediana che però, fino adesso, non sembra aver convinto.

Juventus, i “nuovi” acquisti deludono | Il punto della situazione

Ma non solo Di Maria e Pogba. Alla Juventus non si sono visti nemmeno ancora Federico Chiesa e Kaio Jorge. Ancora, entrambi, fermi ai box per infortuni decisamente più lunghi del previsto. Insomma fino a qui, al di là dei risultati, molto è comunque stato condizionato da queste assenza che Allegri e la Juventus sperano di colmare al più presto possibile.

Sicuramente dopo la pausa del Mondiale, Allegri potrà ricominciare con una squadra diversa ma fino adesso, almeno fino all’Inter, quasi tutti questi giocatori saranno ancora indisponibili. Staremo a vedere cosa succederà intanto in campionato: domenica una sfida cruciale contro l’Inter in casa.