Calciomercato, Hazard alla Juventus: il blitz che fa saltare il banco

Calciomercato, l’intromissione della squadra inglese complica tutto.

Il calciomercato invernale è ancora molto lontano e in mezzo c’è ancora un mondiale da giocare, è vero, ma le dirigenze sportive dei vari clubs sono già in movimento per tentare di raggiungere i propri obiettivi, vecchi e nuovi.

Anche la Juventus si muoverà sicuramente per tentare di chiudere qualche nuovo colpo perché nonostante la grande campagna acquisti portata avanti in estate , è accaduto che l’allenatore si sia lamentato della manca di completezza della rosa, che secondo lui avrebbe dei vuoti in alcuni reparti.

Calciomercato Juventus, l’opzione Hazard può sfumare

Il belga non se la sta passando così bene al Real Madrid: infatti lo smalto tipico dell’ attaccante ai tempi del Chelsea sembra ormai solo un remoto ricordo. Hazard infatti non è più tanto decisivo quanto lo era in Inghilterra, ma nonostante questo la sua qualità non viene messa in discussione da nessuno. La situazione quindi sarebbe quella ideale per il mercato, poiché la squadra che lo comprerebbe andrebbe a pagare un prezzo comunque relativamente basso a causa delle recenti prestazioni ma comunque andrebbe a prendere un calciatore di assoluto livello. La dirigenza bianconera aveva infatti messo gli occhi sul belga, ma secondo quanto riportato da Konur su Twitter sembrerebbe che anche l’Aston Villa si sia inserito nella lista delle pretendenti, il che complica ovviamente le cose per la “ Vecchia Signora” ma ovviamente la Juventus farà sicuramente di tutto per tentare di arrivare al calciatore.