Calciomercato Juventus, blitz alla Continassa: svolta Jorginho

Calciomercato Juventus, blitz alla Continassa: svolta nel possibile affare che potrebbe portare Jorginho in bianconera l’anno prossimo

In mezzo al campo alla Juventus non sta andando benissimo. Gli innesti di Pogba e di Paredes non hanno evidentemente dato i frutti sperati e Cherubini si starebbe già muovendo per la prossima stagione. Se per il francese non ci sono dubbi che sarà un perno da gennaio in poi – o almeno si spera – cosa diversa potrebbe succedere per l’argentino: la Juve lo ha preso in prestito con diritto di riscatto e deve capire alla fine dell’anno se ne vale davvero la pena.

Per questo motivo, secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, la Vecchia Signora si starebbe guardando intorno. E ieri, alla Continassa, alla vigilia della sfida di questa sera contro il Psg, s’è visto pure il noto intermediario Frank Trimboli. Si è parlato sicuramente di Iling-Junior, che ha un contratto in scadenza alla fine di questa annata e che la Juventus intende rinnovare, ma nel discorso c’è potuto anche finire l’italo-brasiliano del Chelsea.

Calciomercato Juventus, svolta Jorginho

Cercato nel corso della scorsa estate, Jorginho ha deciso alla fine di rimanere in Premier League ma non ha mai nascosto quella voglia di tornare in Italia. E la Juventus potrebbe ripensarci seriamente la prossima annata. Trimboli ha avuto un colloquio con Tognozzi, uomo di fiducia di Cherubini, e chissà che non si sia finiti appunto a parlare del centrocampista della nazionale. Che comunque chiede la luna come ingaggio visto che si parla di una cifra che si aggira intorno agli 8-9 milioni di euro. Che non sono pochi, ma se ovviamente si riuscisse a chiudere un’operazione a parametro zero, allora le cose potrebbero decisamente cambiare.

Vedremo quali potrebbero essere gli sviluppi nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi soprattutto. Ma la pista Jorginho è decisamente da seguire.