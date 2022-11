Deluso e ‘regalato’ alla Juve: 58 milioni per il nuovo Di Maria

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero identificato il possibile sostituto di Di Maria. Un esterno di qualità e di tecnica.

Calciomercato Juventus, dopo l’acquisto del Barcellona e un inizio decisamente scoppiettante, Raphinha non ha saputo riconfermarsi in blaugrana, naufragando come tutta la squadra di Xavi. Adesso sarebbe lui l’erede ideale di Di Maria, visto che l’argentino saluterà a fine stagione.

Per arrivare all’esterno brasiliano ex Everton, il Barcellona per il suo addio potrebbe chiedere una cifra pari ai 58 milioni come scrivono da ‘Fichajes’. Un profilo che certamente adattato allo stile di gioco di Allegri potrebbe permettere un upgrade considerevole.

58 milioni per Raphinha | Erede di Di Maria scelto

L’ex talento della Premier League sarebbe pronto a cambiare nuovamente campionato. L’approdo nella Liga non è stato dei migliori, il Barcellona non ha saputo qualificarsi agli ottavi di Champions League e adesso il giocatore potrebbe già essere il possibile ceduto della prossima stagione.