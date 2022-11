Nuovo bomber per la Juventus: si muove Allegri, partner da sogno per DV9

Calciomercato Juventus, i bianconeri volano in alto per la nuova punta da sogno. Arriva dalla Spagna: tutti i dettagli della trattativa.

Non solo al presente ma anche al futuro. I bianconeri stanno sondando la possibilità di arrivare ad un colpo importante in attacco. Un giocatore che sta già prendendosi lo scettro di prodigio. Si tratta di Enes Unal.

L’attaccante turco inizia già ad attirare l’attenzione dei grandi club europei dopo aver brillato, non poco, con la maglia del Getafe. Il giocatore ha già segnato un totale di 16 gol, che non sono passati inosservati a mister Massimiliano Allegri che avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera l’ingaggio dell’attaccante per completare la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Enes Unal

l’attacco della Vecchia Signora nel 2023/ 2024 avrà bisogno di un nuovo innesto, trattandosi di un’operazione non facile per gli interessi del club bianconero, visto che il Getafe chiede almeno 30 milioni di euro per il 24enne calciatore ottomano, la Juventus potrebbe trovare qualche cessione importante per ammortizzare i costi.

Come scrivono da ‘Fichajes’, i bianconeri non sarebbero l’unico club interessato all’acquisto del giovane attaccante. Dall’Atletico di Madrid avrebbero mostrato interesse per tesserarlo da subito e, quindi, si potrebbe creare una vera e propria asta su di lui, tenendo presente che i colchoneros vengono da un stagione difficile e hanno bisogno di rilanciarsi subito.