Jorginho-Juventus, il rebus ora è ufficiale: “Ho parlato con il club”

I tifosi della Juventus continuano a pensare a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di calciomercato della squadra bianconera.

Il 2023 si sta avvicinando e a gennaio si riaprirà la finestra dei trasferimenti. La Juve sarà una grande protagonista del mercato invernale? Difficile a dirsi, ma di sicuro la dirigenza non si farà trovare impreparata nel momento in cui sarà qualche occasione da cogliere al volo per rinforzare la squadra. Che sarà chiamata ad una rimonta per assestarsi nelle posizioni che contano della classifica.

Quelle che garantiscono un posto in Champions League nella prossima stagione e con essa anche delle importanti risorse a livello economico. Tornando a gennaio, non è da escludere che ci sarà qualche movimento. Sia in entrata che in uscita, ovviamente, perchè qualcuno potrebbe anche partire se arriverà una offerta irrinunciabile.

Juventus, per Jorginho priorità rinnovo con il Chelsea

Uno dei giocatori che da tempo viene accostato ai bianconeri è Jorginho, faro del Chelsea e della nazionale italiana. Elemento di spessore internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni. Un vero e proprio playmaker, per il quale però la Juventus non si è mai fatta avanti seriamente. Il calciatore è in scadenza di contratto con gli inglesi e questo ovviamente stuzzica l’interesse di tante big.

El representante de Jorginho, Joao Santos, en exclusiva a @relevo: “Nunca me he reunido con Mateu Alemany. Nuestra prioridad es la renovación con el Chelsea. El único club con el que he hablado en las últimas semanas es el Chelsea”. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 2, 2022

Tuttavia l’agente del calciatore Joao Santos ai microfoni di “Relevo” ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il suo futuro: La nostra priorità è il rinnovo con il Chelsea. L’unico club con cui ho parlato nelle ultime settimane è il Chelsea”. Poche chance di vederlo con un’altra maglia?