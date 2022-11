Calciomercato Juventus, Allegri show: 40 milioni per il primo acquisto estivo

E’ tempo già di pensare al calciomercato per la Juventus. Gennaio non è lontano e la squadra di Allegri necessita sicuramente di rinforzi.

In questa fase della stagione si deve cercare di fare il massimo per presentarsi al meglio poi nel 2023. Di sicuro la formazione bianconera continuerà il suo percorso extra campionato in Europa League, nel tentativo di portare a casa un trofeo che manca nella bacheca del club. Potrebbe essere uno stimolo importante, visto che ci saranno anche tante altre big del vecchio continente.

In serie A mancano poche gare prima della sosta per i mondiali e si cercherà di avvicinarsi alle posizioni che contano, in modo poi da giocarsi il tutto per tutto nel nuovo anno. Con l’obiettivo di agguantare una delle prime quattro posizioni, quelle che garantiscono un piazzamento nella prossima edizione della Champions League.

Juventus, Pau Torres è il nome caldo per la difesa

Anche perchè la Champions garantisce degli importanti introiti a livello economico, soldi che serviranno per rendere la rosa bianconera sempre più completa. Le priorità del club al momento sembrano riguardare la difesa, e non solo per quanto concerne gli esterni. Anche al centro servono rinforzi e secondo quanto riporta “ElNacional.cat” uno dei nomi caldi per il futuro della Juventus continua ad essere Pau Torres. Il centrale avrebbe deciso di lasciare il Villarreal e i bianconeri sarebbero propensi a fare un investimento di 40 milioni di euro pur di strapparlo al “sottomarino giallo”. Con Gabriel come prima alternativa. Quel che è sicuro è che nel pacchetto arretrato servirà un altro centrale di spessore internazionale.