Calciomercato Juventus, i Mondiali riaccendono il caso: ‘voltafaccia‘ e nuovo bomber

Concentrarsi sul campionato e pensare ad eventuali correzioni da effettuare nel calciomercato invernale. Questa è ora la missione della Juventus.

Il primo obiettivo stagionale la formazione di Allegri l’ha già fallito, visto che non parteciperà agli ottavi di finale di Champions League. Quattro sconfitte in cinque partite partite sono decisamente troppe per una squadra che sognava di andare avanti in questo torneo. E che invece al massimo dovrà accontentarsi di puntare al successo in Europa League, dove pure non mancheranno altre big del calcio europeo.

Nel frattempo si sta avvicinando il mese di gennaio e a breve ci sarà una lunga sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar. Sarà l’occasione propizia per iniziare a tracciare un primo bilancio e magari pensare alle mosse da effettuare nel corso della finestra invernale dei trasferimenti. Con la Juventus che potrebbe effettuare acquisti e cessioni.

Juventus, Depay ancora soluzione possibile per il futuro

Un nome caldo per l’attacco continua ad essere quello di Depay, bomber del Barcellona che in questa stagione si è visto poco in campo, frenato da un infortunio. In Spagna “As” riporta come il clima tra il giocatore – che non ha trovato una nuova collocazione in estate – e l’ambiente blaugrana non sia dei migliori. Tanto più che sembra che il calciatore non abbia accelerato il suo recupero, in modo da essere tirato a lucido per i mondiali che giocherà con la maglia dell’Olanda senza correre alcun rischio. Un futuro comunque tutto da scrivere per Depay, con i mondiali che potrebbero essere la vetrina giusta per rilanciarsi.