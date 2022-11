Calciomercato Juventus, rinnovo ufficiale: ha firmato fino al 2025

Calciomercato Juventus, il giocatore rinnova ufficialmente fino al 2025: è arrivato il comunicato della società. Tutti i dettagli.

Rinnovo fino al 30 giugno 2025 per il giovanissimo bianconero. Il giocatore si legherà ancora alla maglia della Juventus per diverso tempo in attesa del grande passo in prima squadra.

Ufficiale ✍️ Andrea Bonetti rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2025 🤍🖤#ForzaJuve 💪 pic.twitter.com/dmAnNw8v5a — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) November 3, 2022

La Juventus già ieri in Champions League l’ha dimostrato, ha deciso di puntare molto sui giovani. La partita di carattere dei giovani bianconeri avvenuta ieri, nonostante la sconfitta con il Psg che ha però permesso, comunque, la qualificazione in Europa League, ha dato dimostrazione che il settore giovanile è uno dei reparti su cui la dirigenza deve puntare.

Calciomercato Juventus, Andrea Bonetti rinnova fino al 2025

Un altro giovanissimo pronto a fare la differenza nel futuro. Il giocatore rinnova il suo contratto fino al 2025 e Allegri, probabilmente, potrà presto schierarlo in campo insieme agli altri giovani prodigi cresciuti nel settore giovanile bianconero. Ieri sera ne abbiamo avuto la dimostrazione dell’ottima performance dei giovani proprio del vivaio bianconero.

Da Fagioli a Miretti, tutti giocatori che dimostrano già un phisique du role per ambire ad alti livelli, proponendo grande calcio pur non avendo grande esperienza in grande squadra. Lo spirito di sacrificio ma anche la voglia di emergere stanno dando buone risposte alla squadra di Allegri che adesso ha capito quale sarà la volontà da qui fino alla fine della stagione: puntare su chi può permettere il salto di qualità come, appunto, i giovani del vivaio.