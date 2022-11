Calciomercato Juventus, game over Di Maria e sostituto monstre per il futuro. Agnelli pesca in Premier League.

Archiviata la delusione europea, i bianconeri sono adesso attesi dallo spezzone finale di un campionato durante il quale dovranno cercare di continuare a seguire la striscia positiva di risultati utili fino alla sosta per il Mondiale. Dopo di che, non pochi partiranno verso il Qatar, per affrontare il tanto atteso e ambito evento Fifa che non poca ingerenza sta avendo su morale, attenzione e condizioni fisiche dei calciatori.

Basti pensare a quanto accaduto con Di Maria o Paredes in questi mesi, durante i quali i due argentini non sono riusciti a rispettare le elevate aspettative, generando anche diverse critiche e storture di naso alla luce di dichiarazioni non sempre felicissime e un atteggiamento in campo non in linea al valore dei diretti interessati e all’importanza degli investimenti concretizzati.

Calciomercato Juventus, sostituto monstre dalla Premier: addio Di Maria

A far discutere con particolare veemenza è stato soprattutto l’Angel ex PSG, giunto alla fine di dialoghi serrati sottintesi ad una trattativa durata non poco e contraddistinta da plurime difficoltà. Alla fine, El Fideo ha deciso di sposare la causa piemontese firmando un contratto annuale che aveva sin da subito generato non pochi allarmismi tra le fila di coloro che hanno messo in discussione le modalità e le tempistiche dell’accordo.

Quanto fin qui accaduto sembra restituirci la consapevolezza che il rapporto si interromperà alla fine della stagione. Dalla Spagna, in particolar modo, evidenziano come la Juventus abbia già trovato l’alternativa. La penna di Fichajes.net, Ekrem Konur, parla infatti di Wilfred Zaha del Crystal Palace come profilo in grado di stimolare le attenzioni dei bianconeri.