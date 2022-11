Rinnovamento Juventus, accordo ufficiale: rinnovo quadriennale

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più proiettati al futuro. Un altro giovane prodigio rinnova fino al 2026.

È ufficiale, come comunicato infatti sui social della ‘Juventus Next Gen’, i bianconeri consolidano un altro talento del domani. Nicolò Cudrig rinnova il suo contratto fino al 2026.

Ufficiale ✍️ Nicolò Cudrig rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2026 🤍🖤#ForzaJuve 💪 pic.twitter.com/mqjHOTL3q8 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) November 4, 2022

Inutile ribadire l’importanza del settore giovanile perché già Allegri, così come tutta la fandom della Vecchia Signora, se ne sta rendendo conto. Basti guardare l’ultima sfida di Champions League contro il Psg. I bianconeri hanno disputato una buona gara con giovani protagonisti che hanno già sancito di poter giocare ad altri livelli.

Calciomercato Juventus, rinnovato un altro giovane | Cudrig fino al 2026

Massimiliano Allegri, così come lo staff, vogliono puntare sui giovani e continuare la cosiddetta rifondazione. Da Fagioli, a Miretti, a Soulé fino al già consacrato Iling-Junior. Tutti giovani prodigi che stanno già facendo la differenza e che sembrano essere il volto decisivo per la Juve del domani. Proprio per questo motivo, adesso, il settore giovanile sarà una delle priorità per la dirigenza.

I risultati con i talenti del vivaio stanno già arrivando e alcuni dei giocatori citati poc’anzi sono proprio usciti da lì. Proprio oggi, il rinnovo di Nicolò Cudrig è già un biglietto da visita per quello che sarà il futuro, con la speranza di vederlo presto in prima squadra al fianco dei già citati compagni.