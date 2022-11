Calciomercato, la Juventus gli dice addio: finisce alla Roma con lo sconto

Calciomercato Juventus, adesso il vecchi obiettivo potrebbe finire alla corte dello Special One. Tutti i dettagli.

Stando a ‘Sportmediaset’, un vecchio pallino della società bianconera potrebbe finire alla corte di Mourinho.

Si tratta di Houssem Aouar in scadenza con il Lione. Il francese da lungo tempo è stato obiettivo dei bianconeri ma adesso il suo destino potrebbe essere nella Capitale e già a gennaio.

Aouar alla Roma a gennaio | Juventus tagliata fuori

La Roma ha rimesso gli occhi su Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione è in scadenza a giugno, ma i giallorossi lo vorrebbero già come rinforzo nella Capitale per gennaio, confidando in uno sconto proprio da parte del club francese.

Come sappiamo il giocatore è un profilo che per diverso tempo era nel mirino anche della vecchia dirigenza bianconera ma che adesso avrebbe un nuovo e deciso club che proverà a perseguire l’obiettivo già a gennaio, tagliando fuori la Juventus dalla trattativa. Staremo a vedere se lo Special One riuscirà nell’impresa di arrivare al talento del Lione già nella finestra invernale. Sicuramente anche i bianconeri vorranno rinforzarsi in più settori del campo e la lunga pausa del Mondiale permetterà al club di fare le dovute analisi, anche di mercato.