Colpo in mediana anticipato: la cessione che fa sussultare la Juve

La Juventus non è l’unica, tra quelle società appartenenti alla cosiddetta nobiltà europea, ad essere uscita anticipatamente dalla Champions League. Diversi altri club che di solito non hanno problemi a raggiungere la fase ad eliminazione diretta si ritrovano clamorosamente fuori dalla competizione più importante. Uno di questi è sicuramente il Barcellona. Gli uomini di Xavi sono arrivati terzi nel girone con Bayern Monaco e Inter e, proprio come la Signora, si ritrovano in Europa League, nella quale erano già retrocessi lo scorso anno. L’altra big che non ce l’ha fatta a qualificarsi è l’Atletico Madrid.

A differenza di Juventus e Barça, i Colchoneros di Diego Simeone hanno chiuso addirittura all’ultimo posto in un raggruppamento sulla carta decisamente abbordabile con Porto, Club Brugge e Bayer Leverkusen, in cui erano i principali favoriti per il primo posto. Un autentico disastro quello di Oblak e compagni, adesso fuori da tutto.

Colpo in mediana anticipato, De Paul via dall’Atletico Madrid: solo così può arrivare Trossard

Nella parte biancorossa di Madrid si respira aria di fine ciclo. Non si sa ancora se Simeone sarà confermato ma quel che è certo è che la rosa rischia di essere stravolta. Tanti i giocatori in uscita che tra gennaio e giugno potrebbero lasciare la capitale spagnola. In questa lista c’è anche Rodrigo De Paul, che in Spagna non ha mai realmente convinto. L’ex capitano dell’Udinese a questo punto potrebbe far ritorno in Italia, dove invece ha lasciato un ottimo ricordo. La Juventus, secondo i rumors, è sulle sue tracce, così come altre società di Serie A. Come riporta il portale iberico todofichajes.com, l’Atletico Madrid ha in mente diversi colpi, tra cui Leandro Trossard del Brighton di Roberto De Zerbi. Ma prima deve partire qualcuno. E in rampa di lancio ci sarebbe proprio l’argentino.