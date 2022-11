Ansia Vlahovic, la decisione di Allegri in vista di Juve-Inter: c’è un altro rientro pesante

La Juventus si prepara ad una delle partite più importanti di questa fase, l’atteso derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Una partita che senza dubbio è molto attesa dalle due tifoserie. La rivalità è storica e c’è voglia di festeggiare un successo che sarebbe molto prezioso per i bianconeri, reduci dal ko di Champions League con il Psg. In campionato la squadra di Allegri ultimamente ha risalito la china e deve proseguire su questa strada.

Banale dire che la Juventus vuole avvicinarsi al gruppo di testa il più possibile prima della sosta, consapevole che nel 2023 la musica potrebbe cambiare. Con qualche innesto a gennaio, vero, ma anche e soprattutto con il recupero pieno di tanti big che finora sono rimasti fuori per infortunio. Basti pensare a Paul Pogba. Nel frattempo l’infermeria si sta svuotando.

Juventus, contro l’Inter in difesa c’è sicuro Bremer

L’undici della Juve che affronterà i nerazzurri dunque potrebbe vedere diverse novità rispetto a quello delle ultime uscite. Come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti su Twitter ci sarà senz’altro Bremer in difesa e la presenza del brasiliano darà senz’altro maggiore sicurezza a tutto il reparto. Un ritorno pesante quello dell’ex Torino. In campo potrebbe esserci anche Vlahovic, ma una decisione definitiva sull’utilizzo del bomber sarà presa solamente in giornata. Sarebbe molto importante poter contare su di lui, ma non sarà preso alcun rischio. Allegri inoltre pare intenzionato a dare fiducia alla linea verde in mezzo al campo. Anche in questo caso c’è dunque un ballottaggio tra Miretti e Fagioli, con quest’ultimo pronto al sorpasso sul compagno di squadra.